بايدن يمنح المهاجرين الفلسطينيين حماية من الترحيل لأسباب إنسانية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن منح حماية قانونية للفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهرا.

وقال مستشار الأمن القومي جيك ساليفان إن بايدن وقع مرسوما يحظر ترحيل الفلسطينيين "في ضوء النزاع المستمر والاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة".

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وجاء في مرسوم بايدن أنه بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة تدهورت الظروف الإنسانية في القطاع بشكل كبير وفي الأراضي الفلسطينية الأخرى.

وتابع "بينما أواصل التركيز على تحسين الوضع الإنساني، لا يزال العديد من المدنيين في خطر"، مضيفا "لذلك فإنني أوجّه بتأجيل ترحيل عدد من الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحماية تنطبق على نحو 6 آلاف فلسطيني بموجب قانون يسمح للمهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة إذا كانت أوطانهم تعاني من أزمة.

وجاء إعلان البيت الأبيض فيما يواجه بايدن غضبا متزايدا بسبب دعمه للهجوم الإسرائيلي على غزة في عام الانتخابات.

كما تأتي هذه الخطوة فيما يحاول البيت الأبيض نزع فتيل الغضب المتزايد بين الناخبين بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة خشية أن تضر بفرص بايدن في الفوز بولاية ثانية في انتخابات نوفمبر، لكن المرسوم صدر في وقت يواجه الرئيس الديموقراطي انتقادات متزايدة بشأن الهجرة وخاصة الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ132 على وقع مفاوضات جارية بالقاهرة بهدف الوصول إلى اتفاق يفضي إلى هدنة وتبادل للأسرى، فيما شبح الكارثة الإنسانية يخيم على رفح التي تترقب عملية إسرائيلية.

المصدر: أ ف ب