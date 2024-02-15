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وثائق حديثة: فقدت الولايات المتحدة عشرات الطائرات شهريا بمختلف الفئات خلال الحرب الكورية

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وثائق حديثة: فقدت الولايات المتحدة عشرات الطائرات شهريا بمختلف الفئات خلال الحرب الكورية
AP
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نشرت وزارة الدفاع الروسية وثائق أرشيفية وبيانات تظهر فقدان الولايات المتحدة لعشرات الطائرات المقاتلة من مختلف الفئات شهريا خلال الحرب الكورية.

ويتم تقديم البيانات في المشروع التاريخي الجديد متعدد الوسائط للوزارة، بعنوان "على الحدود البعيدة، مع الوطن في القلب"، والذي تم إطلاقه في يوم ذكرى الروس الذين أدوا واجباتهم الرسمية خارج الوطن.

وتظهر البيانات خريطة لمواقع تحطم طائرات القوات الجوية الأمريكية التي أسقطتها الطائرات السوفييتية والوحدات المضادة للطائرات خلال الحرب الكورية.

وبحسب الوثيقة، فقدت القوات الجوية الأمريكية 54 طائرة في الفترة من أبريل إلى مايو 1952.

وتشمل هذه الطائرات" F-51 موستانغ، والطائرة المقاتلة F-84 Thunderjet، والمقاتلة F-86 Sabre، والقاذفة B-26 Marauder".

وتم رسم جميع الخسائر على خريطة تخطيطية تشير إلى التاريخ الدقيق لتدمير الطائرة الأمريكية والموقع التقريبي لتحطمها.

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المصدر: نوفوستي 

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