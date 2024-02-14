المزارعون الإسبان يواصلون احتجاجاتهم اليومية ضد السياسة الزراعية الأوروبية

واصل المزارعون في إسبانيا اعتصاماتهم اليومية للتنديد بالمشاكل التي يعاني منها القطاع وقطعوا طرقا في مختلف أنحاء البلاد حيث أدت الحركة الاحتجاجية إلى إرجاء سباق للدراجات الهوائية.

وأشارت المديرية العامة للمرور إلى أنه تم إغلاق نحو عشرة أجزاء من الطرق السريعة بجرارات في مناطق مختلفة، دون تسجيل حوادث ملحوظة تذكر.

وتتركز معظم الاحتجاجات في جنوب إسبانيا تحديدا في مقاطعات غرناطة وملقة وخايين وإشبيلية.

وقد ألغيت المرحلة الأولى من طواف الأندلس للدراجات الهوائية وأرجئ انطلاق السباق بسبب "النقص في أعداد" الشرطة، الذي تم توجيههم لمواجهة تظاهرات المزارعين.

ويندد المزارعون الإسبان كغيرهم من المزارعين في دول أوروبية أخرى بالسياسة الزراعية الأوروبية المعقدة جدا والأسعار المنخفضة جدا.

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ويشكون انخفاض أسعار شراء منتجاتهم في إطار تلبية السياسة الزراعية المشتركة ونقص المساعدات المقدمة للقطاع الزراعي.

في مواجهة السخط المستمر، اجتمع وزير الزراعة والصيد البحري والأغذية لويس بلاناس الأربعاء في مدريد مع ممثلي مختلف قطاعات سلسلة القيمة الغذائية.

نقابات المزارعين دعت لتنظيم تظاهرة أمام وزارة الزراعة في مدريد في 21 فبراير، وأخرى في 26 فبراير تزامنا مع اجتماع وزراء الزراعة الأوروبيين.

وقالت النقابات في بيان مشترك إنها تتوقع من الوزراء الأوروبيين التصرف "بشكل عاجل واتخاذ قرارات بشأن السلسلة الغذائية والاتفاقيات التجارية مع دول ثالثة والتبسيط البيروقراطي ومرونة السياسة الزراعية المشتركة".

المصدر: AFP