وزير الدفاع الإندونيسي يتقدم بهامش كبير في الانتخابات الرئاسية

يتصدر وزير دفاع إندونيسيا برابوو سوبيانتو الانتخابات الرئاسية في البلاد بنسبة 59.72% من الأصوات، حسبما بين ما يسمى بـ"العد السريع" الذي يجريه مركز Indikator للدراسات الاجتماعية.

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واختتم التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، التي شهدتها إندونيسيا بشكل متزامن اليوم الأربعاء، في الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (السادسة صباحا بتوقيت غرينيتش)، بعد ست ساعات من الاقتراع.

ومن المتوقع صدور الأرقام الرسمية في وقت لاحق اليوم، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى يتم فرز جميع الأصوات.

وحسب مركز Indikator، فإن "العد السريع"، الذي يجرى على أساس عينة من بعض مراكز الاقتراع، أظهر أن منافسي برابوو سوبيانتو، وهما حاكم جاكرتا السابق أنيس باسويدان وحاكم جاوا الوسطى السابق غنجار برانوو، حصلا على 23.38% و16.9% من الأصوات تباعا.

وتظهر الحسابات التي أجرتها مراكز استطلاع أخرى نتائج مماثلة، حيث يقدر مركز Charta Politika عدد الأصوات التي نالها برابوو سوبيانتو بـ57.7%، ومركز Litbang Kompas 60%، ومركز Populi Center 61%.

وفي عام 2019، كانت نتائج "العد السريع" متسقة مع البيانات التي نشرتها لاحقا لجنة الانتخابات العامة في البلاد.

وفي حال حصوله على أكثر من 50% من الأصوات على المستوى الوطني وأكثر من 20% من الأصوات في أكثر من نصف أقاليم إندونيسيا في الفرز الرسمي، سيحقق برابوو سوبيانتو الفوز في الجولة الأولى.

المصدر: وكالات