كوريا الجنوبية تؤيد حكما بالسجن لمدة 18 شهرا على أوزبكي يتواصل مع جماعة إرهابية

أيدت محكمة استئناف منطقة سيئول حكما بالسجن لمدة 18 شهرا على مواطن أوزبكي متهم بإرسال أموال إلى جماعة تصنفها الأمم المتحدة على أنها جماعة إرهابية أثناء إقامته في كوريا الجنوبية.

وحسبما ذكر مسؤولون قضائيون يوم الثلاثاء، أكدت محكمة منطقة سيئول المركزية حكم المحكمة الابتدائية على العامل المهاجر من أوزبكستان، قائلة إن "تقديم المساعدة للجماعة الإرهابية ينطوي على مخاطر كبيرة للإضرار بالسلام العالمي وكذلك سلامة البلاد والجمهور".

وتم اتهام الرجل البالغ من العمر 35 عاما بتقديم "أموال وأشياء ثمينة تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين وون حوالي(3.000 دولار أمريكي) لاثنين من أعضاء كتيبة التوحيد والجهاد (KTJ) في الفترة من 2021 إلى 2022 على الرغم من علمه بأنها منظمة إرهابية".

وقد تم "تصنيف كتيبة التوحيد والجهاد، وهي قوة قتالية تابعة لتنظيم القاعدة، كمجموعة إرهابية من قبل الأمم المتحدة في عام 2022".

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يزعم أن "الأوزبكي ارتكب الجريمة بعد تلقيه طلبات المساعدة عبر برقية، بعد دخوله كوريا الجنوبية بتأشيرة E-9 غير المهنية في عام 2017". واستأنف المتهم الحكم أمام المحكمة العليا.

المصدر: "يونهاب"