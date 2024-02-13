مقتل 3 أشخاص في قصف على مخيم للنازحين بالكونغو

أعلنت منظمة مجتمع مدني محلية أمس الثلاثاء أن مجموعة من المتمردين قصفت مخيما للنازحين في مقاطعة شمال كيفو شرقي الكونغو، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين.

وقال زعيم المجتمع المدني، ويتي موامي ينغا، إن جماعة متمردة لها صلات مزعومة برواندا المجاورة، قصفت مخيم زينة يوم الاثنين، الواقع على بعد 16 ميلا من مدينة غوما. بعد أيام من الهجمات في منطقة ليست بعيدة عن المدينة.

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ولم يعلن متمردو "إم23" مسؤوليتهم عن الهجوم، لكنهم أكدوا على ما يبدو يوم الثلاثاء أنهم كانوا متجهين إلى بلدة ساكي القريبة من غوما.

وقال لورانس كانيوكا المتحدث باسم الجماعة في بيان "إن حركة "إم23" قادمة لتحريرهم وحمايتهم من تلك المدفعية الثقيلة"، في إشارة إلى قتالهم المستمر مع قوات الأمن الكونغولية.

وقد فر الآلاف من منازلهم إلى غوما في الأيام الأخيرة مع اشتداد القتال وامتلاء المستشفيات في المدينة بالمدنيين المصابين، وكثير منهم يعانون من رعاية طبية محدودة.

المصدر: أسوشيتد برس