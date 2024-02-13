انهيارات في منجم للذهب في تركيا تحاصر 9 أشخاص على الأقل (فيديو)

أعلن رئيس بلدية مدينة أرزنجان في شرق تركيا أن انزلاقا للتربة تسبب في محاصرة 9 عمال على الأقل في منجم للذهب، مضيفا أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

وقال رئيس البلدية بكير أكسون عبر محطة "إن تي في" التركية الخاصة إن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف.

وتم إرسال عدد كبير من فرق البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث فور تلقي إشعار بحدوث انزلاق للتربة في منطقة واسعة حيث يقع فيها منجم الذهب.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا: "لقد حشدنا كل ما في وسعنا مع الدرك والقوات والجهات المختصة من المحافظات المحيطة. ويعمل 400 شخص وأكثر من 40 مركبة في مكان الحادث.

المصدر: وكالات