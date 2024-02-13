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إيلون ماسك يرد بشكل غير متوقع على كلمات تاكر كارلسون

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إيلون ماسك يرد بشكل غير متوقع على كلمات تاكر كارلسون
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إيلون ماسك (صورة أرشيفية)
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أيد الملياردير الأمريكي وصاحب موقع X للتواصل الاجتماعي إيلون ماسك رأي الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون حول مساعدة واشنطن لكييف.

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وكان كارلسون قد نشر فيديو على X قال فيه إن الحكومة الأوكرانية ألغت الانتخابات وقتلت مراسلا أمريكيا، بينما يتحرك الكونغرس لتحويل 60 مليار دولار أخرى من المساعدات لكييف.

من جانبه كتب ماسك، مشاركا تغريدة كارلسون: "هذا يتطلب دراسة متأنية".

ويعتقد كارلسون، الذي أجرى مقابلة رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على هزيمة روسيا في ساحة المعركة حتى بدعم من الدول الغربية، فيما يشير الصحفي الأمريكي إلى أن دعم كييف سيؤدي إلى مقتل المزيد من العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية وتدهور الاقتصاد الغربي.

المصدر: X

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