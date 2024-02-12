ترامب يتوجه إلى المحكمة العليا سعيا للحصول على الحصانة

توجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المحكمة العليا يوم الاثنين لتنظر في مسألة حصانته من الملاحقة القضائية.

وطلب ترامب من المحكمة العليا إلغاء القرار الذي أصدرته محكمة مقاطعة كولومبيا في وقت سابق، والذي قضت فيه بعدم تمتع الرئيس السابق بالحصانة.

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وجرى النظر في مسألة حصانة ترامب من الملاحقة القضائية على خلفية اتهامه بـ "التآمر" من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 من خلال اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في يناير 2021.

ويتهم ترامب كذلك في عدد من القضايا الأخرى، بما فيها قضية احتفاظه بالوثائق السرية في مقره الخاص، والتي مثل ترامب في إطارها أمام المحكمة في ولاية فلوريدا يوم الاثنين.

المصدر: وكالات