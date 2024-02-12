البنتاغون يدرس استخدام صاروخ "ستار شيب" لنقل المعدات العسكرية على الأرض بسرعة فائقة

ذكرت صحيفة "ميليتاري دوت كوم" أن وزارة الدفاع الأمريكية تبحث إمكانية استخدام مركبة الإطلاق "ستار شيب" التي طورتها شركة "سبيس إكس" لنقل شحناتها العسكرية على الأرض لسرعتها الفائقة.

وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته أن اهتمام البنتاغون بهذه المركبة منصب على استغلالها في المستقبل لنقل معداتها العسكرية إلى أي وجهة تحتاجها على كوكب الأرض بسرعة كبيرة تفوق الأساليب التقليدية المتبعة الآن.

ولفتت إلى أن الدافع الكبير لذلك هو إمكانية استخدام الجيش للصاروخ لإرسال الإمدادات، وربما حتى القوات إلى أي مكان حول العالم في أقل من ساعة

وأشارت إلى أن الصاروخ "ستار شيب" قادر على إطلاق 100 إلى 115 طنا من الحمولة إلى مدار أرضي منخفض.

ونقلت الصحيفة عن غريغوري سبانجرز أحد كبار العلماء في مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية، قوله إنه تم إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي لحجرة الشحن الخاصة بصاروخ ستارشيب لفهم كيفية الاستفادة من النقل السريع.

وأضاف سبانجرز: "إن شحن الصواريخ من نقطة إلى نقطة ليس هو السبب وراء بناء مركبة "ستار شيب"، بل للوصول إلى المريخ، لكن ما نكتشفه هو أن المركبة التي نقوم بتجميعها لها تأثيرات كبيرة على الأمن القومي".

وتابع: "بدأ مسؤولو البنتاغون بحث هذه الفكرة منذ عقدين من الزمن كان الدافع وراء ذلك استخدام الجيش للصاروخ لإرسال الإمدادات وربما حتى القوات في المستقبل إلى أي مكان حول العالم في أقل من ساعة، لكن أصبحت هذه الفكرة أقرب إلى الواقع في الآونة الأخيرة فقط".

المصدر: "ميليتاري دوت كوم"