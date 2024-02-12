شولتس: تصريحات ترامب حول الناتو خطيرة وغير مسؤولة

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب التي هدد فيها "بعدم ضمان حماية دول الناتو إذا لم تدفع حصة كافية من ميزانيتها للدفاع" بأنها "غير مسؤولة وخطيرة".

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي في برلين مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الاثنين: "إن التقليل من ضمان مساعدة دول حلف شمال الاطلسي غير مسؤول وخطير، ولا يخدم سوى مصالح روسيا".

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وكان ترامب الذي يرجح أن يكون مرشح الحزب الجمهوري بمواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي، هدد السبت في حال فوزه بولاية جديدة بعدم الدفاع عن دول الحلف الأطلسي التي لا تخصص حصة كافية من ميزانيتها للدفاع، مشيرا حتى إلى أنه سوف "يشجع" روسيا على مهاجمتها.

وينتقد ترامب باستمرار الدول الأعضاء في الحلف لعدم الوفاء بالتزاماتهم على صعيد الإنفاق العسكري.

وتجدر الإشارة إلى أن إنفاق دول الناتو بدأ يزداد في العامين الأخيرين من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014.

المصدر: أ ف ب +RT