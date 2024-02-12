سياسي فرنسي: ترامب وجه ضربة ثانية لحلف "الناتو" بعد مقابلة بوتين

اعتبر زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو أن تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وجه ضربة ثانية للـ"الناتو" بعد مقابلة رئيس روسيا فلاديمير بوتين مع الصحفي تاكر كارلسون

وقال فيليبو على منصة "إكس" إن ترامب نفذ ضربة مدروس من خلال دعوة الولايات المتحدة إلى مغادرة "الناتو" في خضم حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وأضاف: "هذه هي الضربة الثانية لنظام لم يتعاف بعد من الضربة الأولى وهي مقابلة تاكر كارلسون مع بوتين، والتي أصبحت ظاهرة عالمية!".

وهدد ترامب السبت أنه في حال فوزه بولاية جديدة بعدم الدفاع عن دول الحلف الأطلسي التي لا تخصص حصة كافية من ميزانيتها للدفاع، مشيرا حتى إلى أنه سوف "يشجع" روسيا على مهاجمتها.

وينتقد الرئيس السابق باستمرار الدول الأعضاء في الحلف لعدم الوفاء بالتزاماتهم على صعيد الإنفاق العسكري.

ووصف البيت الأبيض في وقت لاحق من السبت تصريحات ترامب بأنها "مروعة" وأشاد بجهود الرئيس جو بايدن لتعزيز الناتو.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندريو بيتس إن "تشجيع الاعتداءات على أقرب حلفائنا أمر مروع ومضطرب، ويعرض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي واقتصادنا في الداخل للخطر".

المصدر: RT