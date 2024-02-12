ريابكوف: دخول أوستن إلى المستشفى لا يتطلب إجراءات أمنية إضافية من روسيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن دخول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المستشفى له أهمية، ولكنه لا يتطلب إجراءات أمنية إضافية من روسيا.

وقال ريابكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الوضع يشكل تهديدا على أمن روسيا، وما إذا كانت موسكو بحثت ذلك مع واشنطن عبر القنوات المغلقة: "على حد علمي، تم تخفيض الاتصالات المغلقة منذ فترة طويلة إلى ما يقارب الصفر. إنها ذات طبيعة عرضية وليست مرتبطة بمواقف مثل تلك التي ذكرتها. هذه لحظة لها أهمية معينة، ولكن من وجهة نظر السياق العام للعلاقات الثنائية، فإن هذا ليس تحولا استثنائيا يتطلب إجراءات إضافية، من جانبنا على الأقل، أو توضيحات معينة".

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ونقل أوستن إلى المستشفى مجددا الأحد، وهذه المرة بسبب "مشكلة طارئة في المثانة"، بعد مرور أسابيع على دخول سابق له أثار جدلا بعدما أبقاه سرا.

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون أن أوستن الذي يعاني من سرطان البروستات، قد فوض مهماته لنائبته الأحد، بعد ساعات على إدخاله المستشفى بسبب "مشكلة المثانة".

المصدر: نوفوستي