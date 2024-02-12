 
مباشر

ريابكوف: دخول أوستن إلى المستشفى لا يتطلب إجراءات أمنية إضافية من روسيا

أخبار العالم

ريابكوف: دخول أوستن إلى المستشفى لا يتطلب إجراءات أمنية إضافية من روسيا
Sputnik
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wysz

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن دخول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المستشفى له أهمية، ولكنه لا يتطلب إجراءات أمنية إضافية من روسيا.

وقال ريابكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الوضع يشكل تهديدا على أمن روسيا، وما إذا كانت موسكو بحثت ذلك مع واشنطن عبر القنوات المغلقة: "على حد علمي، تم تخفيض الاتصالات المغلقة منذ فترة طويلة إلى ما يقارب الصفر. إنها ذات طبيعة عرضية وليست مرتبطة بمواقف مثل تلك التي ذكرتها. هذه لحظة لها أهمية معينة، ولكن من وجهة نظر السياق العام للعلاقات الثنائية، فإن هذا ليس تحولا استثنائيا يتطلب إجراءات إضافية، من جانبنا على الأقل، أو توضيحات معينة".

إقرأ المزيد
أوستين يمثل أمام مجلس النواب لتقديم الإفادات بشأن نقله إلى المستشفى
أوستين يمثل أمام مجلس النواب لتقديم الإفادات بشأن نقله إلى المستشفى

ونقل أوستن إلى المستشفى مجددا الأحد، وهذه المرة بسبب "مشكلة طارئة في المثانة"، بعد مرور أسابيع على دخول سابق له أثار جدلا بعدما أبقاه سرا.   

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون أن أوستن الذي يعاني من سرطان البروستات، قد فوض مهماته لنائبته الأحد، بعد ساعات على إدخاله المستشفى بسبب "مشكلة المثانة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟