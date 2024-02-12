 
مباشر

روسيا وأذربيجان تتفقان على مواعيد المفاوضات حول تواجد قوات حفظ السلام في قره باغ

أخبار العالم

روسيا وأذربيجان تتفقان على مواعيد المفاوضات حول تواجد قوات حفظ السلام في قره باغ
Sputnik
قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wylu

أعلن السفير الروسي لدى أذربيجان، ميخائيل إيفدوكيموف، أن روسيا وأذربيجان تتفقان على موعد الجولة المقبلة من المفاوضات حول تواجد قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ.

وقال إيفدوكيموف لصحيفة "إزفستيا": "تم الآن الاتفاق مع وزارة الخارجية الأذربيجانية على مواعيد الجولة المقبلة من المفاوضات بين موسكو وباكو حول قوات حفظ السلام".

إقرأ المزيد
بيسكوف: الغرب يحاول إزاحة روسيا من قره باغ
بيسكوف: الغرب يحاول إزاحة روسيا من قره باغ

وأشار إلى أن موعد تواجد بقاء قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ ينتهي في عام 2025.

وأضاف أنه بعد استعادة باكو السيطرة على كامل أراضي المنطقة، تغير دور قوات حفظ السلام. حيث تقوم قوات حفظ السلام الروسية، إلى جانب القوات الأذربيجانية، بدوريات في المنطقة لحماية المباني والمواقع الثقافية.

وصرح ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسي، في وقت سابق بأنه بعد اعتراف القيادة الأرمنية بتبعية إقليم قره باغ لأذربيجان، تبحث موسكو كل القضايا المتعلقة بوجود قوات حفظ السلام هناك مع باكو.

كما حذر غالوزين في بيان منفضل من نوايا واشنطن فتح "جبهة ثانية" ضد روسيا انطلاقا من جنوب القوقاز، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ومنذ فترة طويلة لم تخف هذه النوايا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟