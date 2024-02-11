توسيع صلاحيات جون كيربي في البيت الأبيض

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أمريكي أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، سيحصل على ترقية ويتولى دورا أهم في البيت الأبيض.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز"، يوم الأحد، إن "جون كيربي، كبير المتحدثين باسم الأمن القومي للرئيس جو بايدن، سيحصل على ترقية وسيتم توسيع صلاحياته في البيت الأبيض وسيصبح مساعدا للرئيس".

وأوضح المسؤول للوكالة أن "كيربي سيحصل على منصب جديد هو مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، وسيتم ترقيته إلى درجة مساعد للرئيس من نائب مساعد".

وأضاف المصدر أن "ظهور كيربي في غرفة الإحاطة سيستمر، وكجزء من الهيكل الجديد، سيعين عدد من الموظفين الذين ستكون مهمتهم مساعدته في مزامنة رسائل الإدارة بشأن قضايا الأمن القومي بالإضافة إلى العمل اليومي مع الوكالات".

هذا وذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر، في وقت سابق، أن التوترات في البيت الأبيض تتزايد بين السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير ومنسق الاتصالات الاستراتيجية جون كيربي.

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المصدر: RT + وكالة "رويترز"