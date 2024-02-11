"لا تسأم من التنقل بالمترو" .. السفيرة الأمريكية تهوى التجول بموسكو

قالت السفيرة الأمريكية لدى روسيا الاتحادية لين تريسي، إنها مولعة بالتنقل بمترو أنفاق موسكو.

وقالت الدبلوماسية في مقطع فيديو نشرته في قناة السفارة على تطبيق تلغرام: "لقد استخدمت المترو طوال الوقت عندما كنت أعيش هنا من قبل. وما زلت أحاول ركوب المترو بعد عودتي إلى موسكو قبل عام".

كما أشارت إلى أن المترو في العاصمة الروسية نما بشكل كبير منذ الثمانينيات عندما استخدمته لأول مرة، والآن أصبحت هذه الوسيلة من وسائل النقل العام أكثر حداثة.

وأضافت تريسي: "أتذكر رسم الدخول الذي دفعته فيما مضى ـــــ خمسة كوبيكات. كانت هناك آلات صرف مثبتة في ردهات المحطات حيث يمكنك تغيير 20 كوبيكا. القطع النقدية من فئة خمس كوبيكات كانت تسقط في التجويف الخاص مصحوبة بصوت رنين مميز، يذكرك بأنك في مترو أنفاق موسكو.

بالإضافة لذلك، ذكرت السفيرة أنها لا تسأم أبدا من التنقل بواسطة هذا النوع من وسائل النقل.

المصدر: ريا نوفوستي