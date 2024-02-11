ستوب يتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفنلندية بعد فرز 90% من الأصوات

أعلنت وزارة العدل الفنلندية تقدم رئيس الوزراء السابق ألكسندر ستوب في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقالت الوزارة إنه بعد فرز 90% من الأصوات، حصل ستوب على 51.9% من الأصوات، وخصمه وزير الخارجية الفنلندي السابق بيكا هافيستو 49.1%.

وأغلقت مراكز الاقتراع الساعة 20:00 بتوقيت فنلندا.

وأكد ستوب في وقت سابق أن فنلندا يمكن أن تدخل وسيطا في إحلال السلام في أوكرانيا. وأشار إلى أن لديه علاقات جيدة مع الروس، بمن فيهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: نوفوستي