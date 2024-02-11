مصرع 54 شخصا وفقدان 63 بانهيار أرضي جراء الأمطار الغزيرة في جنوب الفلبين

لقي 54 شخصا حتفهم وفقد أثر 63 آخرين جراء الانهيار الأرضي الذي نجم عن هطول أمطار غزيرة في قرية ماسارا المنجمية في جنوب الفلبين.

وأدى الانهيار الأرضي في قرية ماسارا القريبة من منجم للذهب إلى طمر مرآب الحافلات الخاصة لنقل موظفي المنجم، فضلا عن 55 منزلا في هذه القرية الواقعة في جزيرة مينداناو بجنوب الفلبين.

وتدحرجت الصخور والأشجار من ارتفاع جبل يزيد على 700 متر إلى قرب المنجم، وطمرت 9 هكتارات تقريبا.

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وعثر الجمعة على طفلة تبلغ ثلاث سنوات حية تحت الأنقاض، وهو ما اعتبره رجال الإنقاذ "معجزة".

تم يوم السبت، انتشال جثث جديدة، لكن عمليات الإغاثة في القرية الواقعة في جزيرة مينداناو، توقّفت بسبب هزّتين أرضيتيتن الأولى بقوة 5,8 درجات عند الساعة 11.22 بالتوقيت المحلي (3.22 ت غ) والثانية بقوة 5.4 درجات بعد ساعتين.

وأكدت السلطات عزمها على مواصلة البحث حتى العثور على جميع المفقودين.

والانهيارات الأرضية شائعة في معظم أنحاء الفلبين بسبب التضاريس الجبلية والأمطار الغزيرة وإزالة الغابات بغرض التعدين، وكذلك بسبب حرق المساحات الحرجية لغايات الزراعة وقطع الأشجار غير القانوني.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على أجزاء من مينداناو، ثاني أكبر جزيرة في الفلبين، طوال أسابيع، بعشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات، ما أجبر عشرات الآلاف على الاحتماء في ملاجئ للطوارئ.

كما شهدت المنطقة عدة زلازل شديدة في الأشهر الأخيرة.

المصدر: ا ف ب