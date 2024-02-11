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أردوغان: توقيف أحد مهاجمي الحدث الانتخابي في إسطنبول

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أردوغان: توقيف أحد مهاجمي الحدث الانتخابي في إسطنبول
Globallookpress
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد أنه تم توقيف أحد المهاجمين الذين فتحوا النار خلال فعالية انتخابية في إسطنبول للانتخابات البلدية المقبلة.

وأدان أردوغان الهجوم الذي وقع يوم السبت وأدى إلى إصابة امرأة بجروح خطيرة، وأشاد بممثلي الشرطة والادعاء العام الذين يعملون على القبض على المشتبه بهم الآخرين.

ولم يشر أردوغان إلى انتماءات المهاجمين ولا دوافع الهجوم.

كما أكد الرئيس التركي، معلقا على الهجوم الذي وقع في مدينة إسطنبول، أن الهجمات التي تستهدف الديمقراطية والوحدة والتضامن في بلاده لن تحقق هدفها.

وقالت الشرطة إنها "قامت بمراجعة لقطات كاميرات المراقبة، وعثرت على 17 طلقة فارغة في الموقع".

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وتشهد تركيا حملات مكثفة لمرشحي الأحزاب السياسية في إطار الانتخابات المحلية التي ستجري يوم 31 مارس القادم.

المصدر: RT + "أ ب"

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