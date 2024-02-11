"بقيمة 790 مليون دولار".. إندونيسيا تلغي شراء مقاتلات فرنسية مستعملة بحوزة قطر

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية أن بلاده تراجعت عن خططها لشراء 12 طائرة مقاتلة من "ميراج 2000-5" من دولة قطر بقيمة 790 مليون دولار وذلك بسبب القيود على الميزانية.

وصرح المتحدث لوكالة "رويترز" بأن السلطات الإندونيسية تعتزم مقابل ذلك تحديث الطائرات الموجودة لديها في الوقت الحالي.

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وأضاف: "لن تكون هناك صفقة لشراء مقاتلات ميراج، لقد تم إلغاء هذه الخطط <...>، مما يعني أن العقد غير ساري الصلاحية".

وبحسب ما ورد في وقت سابق، أبرمت جاكرتا عقدا في يناير 2023 لشراء طائرات مقاتلة مستعملة فرنسية الصنع من دولة قطر وذلك في محاولة لسد فجوة في نظام الدفاع الجوي الخاص بها.

وقد تضمن نص الوثيقة الملغاة توريد 14 محركا، وتقديم 3 سنوات من دعم الصيانة، ومعدات الدعم الأرضي، وتدريب الطواقم. وكان من المقرر تسليم المقاتلات خلال عامين من تاريخ توقيع العقد.

وأشارت رويترز إلى أن هذه "الصفقة المثيرة للجدل"، أثارت احتجاجات من جانب المشرعين الإندونيسيين الذين عارضوا شراء الطائرات القديمة.

المصدر: تاس