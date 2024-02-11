"الطوارق" ينهون حصار محاور طرق شمال مالي

أعلن الانفصاليون "الطوارق" في بيان إنهاء الحصار الذي فرضوه نهاية ديسمبر على الطرق الرئيسية في شمال مالي بعد سيطرة الجيش على عدة بلدات.

وأعلن الإطار الاستراتيجي الدائم، وهو تحالف للجماعات الانفصالية المسلحة، أنه "أنهى بالكامل الحصار على الطرق من الحدود الجزائرية إلى مدينتي تمبكتو وغاو"، من دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وفقدت الجماعات الانفصالية، وغالبية عناصرها من الطوارق، السيطرة على عدة مناطق في الشمال نهاية عام 2023 بعد هجوم شنه الجيش المالي وبلغ ذروته بالسيطرة على مدينة كيدال.

إقرأ المزيد

وأوضح المتحدث باسم الإطار الاستراتيجي الدائم ألمو أغ محمد أن "الهدف من الحصار كان خنق إدارة المجلس العسكري وإظهار أن القوات المسلحة المالية لا تسيطر على الكثير من المناطق خارج المدن الكبرى، كما يهدف رفع الحصار إلى التخفيف عن السكان والتجار الذين تأثروا بشدة بالقرار".

المصدر: "أ ف ب"