صرح السفير الروسي لدى أوتاوا أوليغ ستيبانوف أن مكتب الادعاء العام الروسي ينتظر رد وزارة العدل الكندية على طلب تسليم القومي الأوكراني النازي ياروسلاف هونكا (غونكا 98 عاما) لموسكو

وقال السفير لوكالة "تاس": في 19 ديسمبر 2023، قدمنا طلبا ​​إلى وزارة الخارجية الكندية، من مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، لتسليم ياروسلاف هونكا.

وأضاف: تنص المذكرة على أن لجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية فتحت قضية جنائية ضده، تتهمه بالاشتراك في ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد المدنيين.

وأشار ستيبانوف إلى أنه لا توجد معاهدة لتسليم المجرمين بين كندا وروسيا، ولكن هناك معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة وقعت عام 1997. في الواقع هذه مسألة مبدأ. لقد اعترف هونكا نفسه بأنه انضم طوعا إلى قوات الأمن الخاصة النازية، وبالتالي تورط في ارتكاب كل الجرائم التي نفذتها فرقة غاليسيا.

وتساءل الدبلوماسي الروسي: هذا النازي يعيش هنا (في كندا). هل ستحاكمه العدالة الكندية هنا؟.

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كما أشار ستيبانوف إلى أن الجانب الروسي يطلب من وزارة العدل الكندية، بعد النظر في الطلب، تقديم إجابة حول نتائج دراسة المستندات المقدمة من روسيا.

وفي يوم الجمعة، صرحت وزارة العدل الكندية بأنها لن تعلق على ما إذا كانت الوزارة قد تلقت طلبا من مكتب المدعي العام الروسي لتسليم هونكا، لأن هذه الطلبات سرية حتى صدور قرار من المحكمة.

وأضافت وزارة العدل أن تسليم المجرمين من كندا يتم وفقا لقانون تسليم المجرمين أو المعاهدات الدولية أو الميثاق الكندي للحقوق والحريات. وأوضحت الوزارة أنه لا توجد معاهدة لتسليم المجرمين بين روسيا وكندا.

وفي وقت سابق، وجهت لجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية اتهامات غيابية ضد هونكا بتهمة الإبادة الجماعية للمدنيين على أراضي أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

المصدر: تاس