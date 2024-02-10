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معارض فرنسي: مقابلة بوتين وجهت ضربة للناتو وحلفاء أوكرانيا

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معارض فرنسي: مقابلة بوتين وجهت ضربة للناتو وحلفاء أوكرانيا
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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صرح زعيم حركة "الوطنيون" الفرنسية فلوريان فيليبو على منصة "إكس" بأن مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أثارت ذعرا بين مؤيدي الناتو.

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وكتب فيليبو في صفحته على منصة "إكس": "إن عالمهم يدمر".

واعتبر أن مقابلة الرئيس الروسي وجهت ضربة شديدة لحلفاء أوكرانيا وحلف الناتو.

ونشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في ليلة 9 فبراير الجاري مقابلة استمرت ساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وحتى الآن تجاوز عدد مشاهدات مقابلة بوتين على منصة "إكس" 166 مليون شخص، فيما يبلغ عدد مشاهداتها على "يوتيوب" نحو 10 ملايين شخص.

وتصدرت المقابلة الصفحات الأولى لوسائل الإعلام الغربية. ونشرت مقتطفات من هذه المقابلة من قبل "فوربس" و"ونيوزويك" و"هيل"، و"ديلي بيست" و"نيويورك بوست" و"نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال".

المصدر: نوفوستي

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