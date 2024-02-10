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زلزال قوي يضرب هاواي

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زلزال قوي يضرب هاواي
Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلن مرصد الزلازل الأمريكي أن زلزالا قويا ضرب هاواي الجمعة، مستبعدا خطر حدوث تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 5,7 درجات وقع قرب جزيرة باهالا الرئيسية، محددة مركزه على عمق نحو 37 كيلومترا تحت سطح الأرض.

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وأفاد أشخاص بأنهم شعروا بالزلزال في كل أنحاء الجزيرة الرئيسية، بحسب موقع إلكتروني يبلغ الناس من خلاله المرصد الأمريكي بتجاربهم.

وأشارت الهيئة إلى أن احتمال وقوع وفيات أو أضرار منخفض.

وتعتبر هاواي منطقة نشطة زلزاليا على الرغم من وجودها وسط صفيحة تكتونية ضخمة، وهي تضم ستة براكين نشطة بينها بركان كيلاويا الذي يبهر السياح الذين يجولون فوقه في مروحيات في جزيرة بيغ آيلاند.

وهناك أيضا موقع مونا لوا، أكبر بركان في العالم، والذي ثار عام 2022 للمرة الأولى منذ أربعة عقود واستمر بقذف الحمم لمدة ستة أسابيع.

المصدر: أ ف ب

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