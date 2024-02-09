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مقابلة بوتين مع كارلسون.. أكثر من 3 ملايين مشاهدة في الساعات الأولى من نشرها على موقع "ريتيوب"

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مقابلة بوتين مع كارلسون.. أكثر من 3 ملايين مشاهدة في الساعات الأولى من نشرها على موقع
Legion-Media
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حصلت مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون على أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع "ريتيوب" الروسي في أول 6 ساعات من نشرها.

وأوضحت وكالة "تاس": "حظيت مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون على أكثر من 3 ملايين مشاهدة في موقع ريتيوب في الساعات الست الأولى من نشرها".

وأفاد مشغلو الاتصالات الروس في وقت سابق، أنهم سجلوا زيادة بنسبة 40-65% في عمل الموقع بعد نشر مقابلة بوتين مع كارلسون.

هذا وتجاوز عدد مشاهدات المقابلة على موقع "إكس" (تويتر سابقا) 75 مليون مشاهدة في 9 ساعات مع عشرات آلاف تفاعلات الإعجاب.

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وعلى "يوتيوب" حصد فيديو المقابلة أكثر من 3.4 مليون مشاهدة واحتلت المقابلة المرتبة الثالثة في قسم الموضوعات الشائعة "ترند" في خدمة الفيديو. كما أثارت المقابلة ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها.

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المصدر: تاس

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