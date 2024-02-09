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برلماني ألماني يصف حكومة بلاده بأنها "تابعة" للولايات المتحدة

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برلماني ألماني يصف حكومة بلاده بأنها
Globallookpress Maksim Konstantinov
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أكد النائب في البرلمان الألماني عن حزب البديل من أجل ألمانيا ستيفن كوتري أن برلين تعمل بمثابة "تابع" للولايات المتحدة، على الرغم من استمرار تقويض مصالحها على نطاق واسع.

وقال كوتري عندما طلب منه التعليق على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلته مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون عن أن السلطات الألمانية لا تسترشد بالمصالح الوطنية، بل بالغرب الجماعي: "الحكومة لا تتصرف لصالح ألمانيا. كان ينبغي تقديم تفسير لذلك منذ وقت طويل".

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وأكد أنه لا يمكن أن يتم تخريب خطوط أنابيب "السيل الشمالي" دون أن يلاحظه أحد "وبدون دعم الولايات المتحدة، من المستحيل حتى تخيل ذلك".

وأشار كوتري إلى أن الحكومة الألمانية تعمل بمثابة "تابع" للولايات المتحدة، على الرغم من حقيقة أن "المصالح الألمانية كانت ولا تزال تتعرض للنسف على نطاق واسع".

وتابع: "لكن هذا يناسبها. فهي لم تعد ترغب في استخدام الغاز، وخاصة الغاز الروسي. ومن خلال سياستها الانتحارية في مجال الطاقة، تفترض أن دولة صناعية يمكنها أن تعمل على طاقة الرياح والطاقة الشمسية".

وشدد على أن "هذا خطأ تماما ويؤدي إلى بداية تقهقر الصناعة".

المصدر: تاس

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