حزب إيطالي يقترح إنشاء جيش من الاحتياط على الطريقة الإسرائيلية والأمريكية

اقترح حزب الرابطة الإيطالي الشريك في الائتلاف الحاكم مشروع قانون لإنشاء جيش احتياط على النموذج الأمريكي والإسرائيلي، يتم تعبئته بسرعة حال وجود تهديد خطير لأمن البلاد أو حالة طوارئ.

وقال رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب، نينو ميناردو، الذي قدم المقترح للمجلس: "يجب أن نكون مستعدين لأي احتمال، فهناك شعور واسع النطاق من هذا القبيل"، مشيرا إلى أنه يكمن في تشكيل "عشرة آلاف جندي احتياط على أساس طوعي لا يزيد عمرهم عن 40 عاما، خدموا بالفعل كمتطوعين تم تدريبهم من قبل القوات المسلحة".



وأشار إلى أن "مسألة التعبئة ستكون من شأن للحكومة، التي يمكن أن تطلب تفعيل الاحتياطي في أوقات حرب وأزمات دولية خطيرة".

إقرأ المزيد

ووفق نص المقترح، فإن الضوء الأخضر الأخير للتعبئة يبقى بيد البرلمان للموافقة عليه أو رفضه في وقت قصير للغاية.

وكان وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو قد أعلن في وقت سابق أنه سوف يطرح في الأسابيع القادمة مشروع قانون لإنشاء "احتياطي وطني للقوات المسلحة، كما هو الحال في سويسرا وإسرائيل"، واصفا ذلك بأنه "أحد الإصلاحات الضرورية لإيطاليا".

وقال الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) والمقرب من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: "العالم يتغير. هناك حروب واضحة وأخرى هجينة. في البحر الأحمر فقط، هناك العديد من الحروب، والصين وروسيا تخوضان بالفعل حربا هجينة خاصة بهما"، حيث "تتمتع سفن شركاتهما التجارية بحرية الملاحة في البحر الأحمر"، حسبما تعهد الحوثيون في اليمن. وأضاف كروزيتو أنها "ميزة تخاطر بتدمير المنافسة".

المصدر: وكالة (آكي) الإيطالية