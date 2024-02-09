بقيمة 5 مليارات دولار.. إدارة بايدن تعلن عن استثمارات لدعم التطوير في رقائق الكمبيوتر المتقدمة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، عن استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار تهدف إلى دعم البحث والتطوير في رقائق الكمبيوتر المتقدمة.

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وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، في تصريح صحفي: "نحن بحاجة إلى البناء للمستقبل وهذا يعني القيام باستثمارات في البحث والتطوير".

وحصل (المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات) على تمويل من خلال "قانون الرقائق والعلوم"، ويهدف قانون 2022 إلى إعادة تنشيط قطاع شرائح الكمبيوتر داخل الولايات المتحدة من خلال الدعم الحكومي المستهدف.

وسيساعد المركز في تمويل تصميم وبناء نموذج أولي للرقائق الجديدة، بالإضافة إلى تدريب العاملين في هذا القطاع.

وقالت الشركات إنها بحاجة إلى قوة عاملة ماهرة من أجل الاستفادة من مبلغ 39 مليار دولار المنفصل الذي قدمته الحكومة لتمويل مصانع رقائق الكمبيوتر الجديدة والموسعة.

وتشير بيانات وزارة العمل إلى أن حوالي 375 ألف شخص يعملون في إنتاج رقائق الكمبيوتر بمتوسط دخل 82830 دولارا.

المصدر: أسوشيتد برس