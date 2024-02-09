علماء يحذرون: يناير 2024 كان الشهر الأول الأكثر سخونة في أي عام في التاريخ

قالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) التابعة للاتحاد الأوروبي إن العالم شهد أحر شهر يناير على الإطلاق، مع استمرار موجة الحرارة الاستثنائية التي يغذيها تغير المناخ.

وحسب سجلات C3S التي تعود إلى عام 1950، فإن الحرارة الشهر الماضي تجاوزت شهر يناير الأكثر دفئا والذي تم تسجيله في عام 2020.

وجاء هذا الشهر الاستثنائي بعد أن تم تصنيف عام 2023 على أنه العام الأكثر سخونة على كوكب الأرض في السجلات العالمية التي تعود إلى عام 1850، حيث أدى تغير المناخ الذي يسببه الإنسان وظاهرة النينيو الجوية، التي تدفئ المياه السطحية في شرق المحيط الهادئ، إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وكان كل شهر منذ يونيو 2023 هو الشهر الأكثر سخونة في العالم على الإطلاق، مقارنة بالشهر المقابل في السنوات السابقة.

وقالت سامانثا بيرجيس، نائبة مدير C3S: "ليس هذا هو شهر يناير الأكثر دفئا على الإطلاق فحسب، بل شهدنا أيضا فترة 12 شهرا تزيد فيها الحرارة عن 1.5 درجة مئوية عن الفترة المرجعية قبل الثورة الصناعية".

وقال علماء أمريكيون إن عام 2024 لديه فرصة بنسبة واحد من كل ثلاثة لأن يكون أكثر سخونة من العام الماضي، وفرصة بنسبة 99% للتصنيف ضمن السنوات الخمس الأكثر حرارة.

المصدر: "نيويورك بوست"