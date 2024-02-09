الانتخابات الأمريكية.. ترامب يفوز على هايلي مجددا

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتجمع الحزب الجمهوري في جزر فيرجن، وفقا للنتائج التي قدمها الحزب في الإقليم.

وعلى الرغم من أن جزر فيرجن تمنح أربعة مندوبين فقط، إلا أن المراقبين كانوا يراقبون المنافسة التي عادة ما تكون منخفضة المستوى عن كثب لمعرفة ما إذا كانت المرشحة الرئاسية المنافسة نيكي هايلي يمكنها تحقيق النصر هناك.

وكانت سفيرة الأمم المتحدة السابقة تأمل في الحصول على نتائج إيجابي بعد هزيمتها المحرجة أمام "لا أحد" في الانتخابات التمهيدية في نيفادا يوم الثلاثاء، والتي لم تكن لتمنحها أي مندوبين على أي حال.

ويتنافس ترامب أيضا في التجمع الحزبي للحزب الجمهوري في نيفادا، حيث من المتوقع أن ينتصر بسهولة ويفوز بجميع مندوبي الحزب الجمهوري في الولاية.

وتأتي منافسات الخميس في الوقت الذي يوجه فيه ترامب وهايلي أنظارهما نحو الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا في 24 فبراير، والتي ينظر إليها على أنها ربما الاختبار الأخير لما إذا كانت هايلي قادرة على تحدي الجاذبية السياسية والاحتفاظ بالهامش ضد خصمها ضمن أرقام فردية.

ويظهر متوسط ​​استطلاعات الرأي في ساوث كارولينا التي جمعتها صحيفة "ذي هيل" وموقع Decision Desk الذي يركز على الإبلاغ عن نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة، أن ترامب يتفوق على هايلي بحوالي 31 نقطة.