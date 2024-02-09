"مناقشات عميقة وجادة للغاية" يجريها نتنياهو بشأن مستقبل غزة

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري "مناقشات عميقة وجادة" بشأن مستقبل غزة، وذلك ردا على انتقادات بعض أعضاء المجلس الحربي.

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وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء يقف وراء المناقشات والدراسات المكثفة التي يتم إجراؤها حول مستقبل غزة.

وقال إن "الشخص الذي أطلق عمل جميع الموظفين في مجلس الأمن القومي ووزارة الشؤون الاستراتيجية والهيئات الأمنية، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، هو نتنياهو.. الشخص الذي أصدر تعليماته للجميع بإجراء تلك المناقشات هو رئيس الوزراء.. هذه مناقشات عميقة وجادة للغاية".

يأتي ذلك، بعدما هاجم غادي آيزنكوت عضو المجلس الحربي الإسرائيلي، نتنياهو، قائلا إن الأخير لا يتخذ قرارات بشأن مستقبل غزة، وهذا يصب لصالح "حماس".

وخلال اجتماع لحزب الوحدة الوطنية، قال آيزنكوت إن "نتنياهو لم يقرر من سيحل محل حماس، وهذا يؤدي إلى حقيقة أن حوالي 60% من المساعدات تنتهي في أيدي حماس".

وأشار إلى أنه "عندما يأخذ رئيس الوزراء وقته ولا يتخذ قرارات في القضايا المهمة، تستعيد حماس بعض قدراتها، وتعود إلى شمال قطاع غزة، وتتولى المساعدات الإنسانية"، مؤكدا أنه يستمر في إثارة مسألة توزيع المساعدات الإنسانية "لكن لا توجد نتائج".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"