مقتل 4 أشخاص بإطلاق رصاص داخل سوق في جورجيا

أفادت وزارة الداخلية الجورجية بأن أربعة أشخاص قتلوا، في إطلاق نار في أحد الأسواق الشعبية بمدينة روستافي الواقعة في جنوب شرق هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم الجمعة: "تبين أن الجاني هو مواطن من مواليد 1988، وقام بإطلاق عدة أعيرة نارية على منطقة السوق. وأدى إطلاق الرصاص إلى مقتل أربعة أشخاص، من بينهم عم المتهم، الذي كان يعمل في السوق".

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وأشار البيان إلى أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة عدة مواطنين بجروح، بينهم ابن عم المتهم، الذي أصيب برصاصة طائشة خلال تواجده في السوق.

وأكدت الوزارة، أن الحادث وقع في سوق يحمل اسم إسطنبول بمدينة روستافي. وبعد تلقي بلاغ عن إطلاق نار، وصل رجال الشرطة على وجه السرعة إلى مكان الحادث.

وتم اعتقال الرجل الذي أطلق النار في مسرح الجريمة. وتم نقل جميع الجرحى إلى المستشفى.

المصدر: تاس