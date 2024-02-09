 
مباشر

رسميا.. علييف رئيسا لأذربيجان في دورة خامسة

أخبار العالم

رسميا.. علييف رئيسا لأذربيجان في دورة خامسة
Globallookpress
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف - شوشا 2023
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wy1k

أعلن المركز الصحفي للجنة الانتخابات المركزية الأذربيجانية أن الرئيس الحالي إلهام علييف فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة بناء على نتائج فرز 100 بالمئة من الأصوات.

وقالت اللجنة في بيان: "في الوقت الحالي، أكملت لجنة الانتخابات المركزية فرز 100 بالمائة من الأصوات <...> وحصل إلهام علييف على نسبة 92.12 بالمائة من الأصوات".

إقرأ المزيد
بوتين يهنئ علييف على فوزه بالانتخابات الرئاسية في أذربيجان
بوتين يهنئ علييف على فوزه بالانتخابات الرئاسية في أذربيجان

وفي الإجمال، صوت 4 ملايين و577 ألفا و693 ناخبا لصالح علييف.

ويوم أمس، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على فوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيا له تحقيق نجاحات جديدة في عمله كرئيس لأذربيجان.

هذا ويتولى علييف البالغ من العمر 62 عاما، السلطة في أذربيجان منذ أكثر من 20 عاما، وهذه دورته الانتخابية الخامسة.

وصرح علييف في يناير الماضي بأنه يريد أن تكون الانتخابات "بداية حقبة جديدة تتمتع خلالها أذربيجان بالسيطرة الكاملة على أراضيها".

المصدر: RT + نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟