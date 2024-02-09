رسميا.. علييف رئيسا لأذربيجان في دورة خامسة

أعلن المركز الصحفي للجنة الانتخابات المركزية الأذربيجانية أن الرئيس الحالي إلهام علييف فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة بناء على نتائج فرز 100 بالمئة من الأصوات.

وقالت اللجنة في بيان: "في الوقت الحالي، أكملت لجنة الانتخابات المركزية فرز 100 بالمائة من الأصوات <...> وحصل إلهام علييف على نسبة 92.12 بالمائة من الأصوات".

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وفي الإجمال، صوت 4 ملايين و577 ألفا و693 ناخبا لصالح علييف.

ويوم أمس، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على فوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيا له تحقيق نجاحات جديدة في عمله كرئيس لأذربيجان.

هذا ويتولى علييف البالغ من العمر 62 عاما، السلطة في أذربيجان منذ أكثر من 20 عاما، وهذه دورته الانتخابية الخامسة.

وصرح علييف في يناير الماضي بأنه يريد أن تكون الانتخابات "بداية حقبة جديدة تتمتع خلالها أذربيجان بالسيطرة الكاملة على أراضيها".

المصدر: RT + نوفوستي