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أردوغان: نبذل جهودا حثيثة لضمان عدم تغاضي العالم عن جرائم إسرائيل في غزة

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أردوغان: نبذل جهودا حثيثة لضمان عدم تغاضي العالم عن جرائم إسرائيل في غزة
Globallookpress
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أرشيف
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن بلاده "تبذل جهودا حثيثة على الساحة الدولية لضمان عدم التغاضي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

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وأكد الرئيس التركي، في رسالة مصورة، إلى الاجتماع الخامس للجمعية العامة لمنتدى شباب التعاون الإسلامي المنعقد في اسطنبول، أن بلاده تواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تشكيل موقف مشترك للدول الإسلامية ضد الظلم الإسرائيلي في قطاع غزة.

وشدد أردوغان على أن "تركيا تبذل جهودا حثيثة على الساحة الدولية لضمان عدم التغاضي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل".

وقال: "نواصل اتصالاتنا الدبلوماسية من أجل أن تتمكن الدول الإسلامية من الرد والتحرك بشكل مشترك ضد الظلم الإسرائيلي في غزة".

وأكد أن بلاده ستواصل النضال حتى إقامة دولة فلسطينية مستقبلة ذات سيادة وأراض موحدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

المصدر: الأناضول

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