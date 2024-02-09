 
مباشر

الجيش الأمريكي يعلن مقتل 5 جنود مارينز بتحطم مروحيتهم العسكرية

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن مقتل 5 جنود مارينز بتحطم مروحيتهم العسكرية
وسائل إعلام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wy10

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الجمعة، مقتل 5 جنود من المارينز بعد تحطم طائرتهم المروحية العسكرية التي كانت في طريقها من نيفادا إلى كاليفورنيا في 6 فبراير.

إقرأ المزيد
"سي إن إن": اختفاء مروحية أمريكية على متنها 5 من قوات "المارينز" وهي في طريقها إلى سان دييغو

وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي إن أفراد مشاة البحرية الخمسة الذين كانوا على متن المروحية التي سقطت في غابات نائية مغطاة بالثلوج، لقوا حتفهم.

وذكرت "سي إن إن" أن هؤلاء الخمسة من مشاة البحرية، كانوا يسافرون على متن المروحية "CH-53E Super Stallion"، من نيفادا إلى كاليفورنيا في السادس من فبراير، حيث تحطمت مروحيتهم.

ولفتت الشبكة إلى أنه بسبب الظروف الجوية الصعبة للغاية فقد تعرقلت عملية البحث والإنقاذ، ولكن في النهاية، تمكنت فرق البحث من الوصول إلى موقع التحطم.

المصدر: سي إن إن 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟