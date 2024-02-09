"هيئة البث": الجيش الإسرائيلي نقل من غزة نحو 350 جثة إلى إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش نقل من قطاع غزة نحو 350 جثة لفلسطينيين "في إطار بحثه عن جثث إسرائيليين محتجزين".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أنه تم نقل أكثر من 350 جثة من غزة إلى إسرائيل منذ بداية الحرب، لفحصها من قبل معهد الطب الشرعي في أبو كبير، خشية أن تكون هذه الجثث تعود لرهائن إسرائيليين احتجزتهم حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وقبل حوالي شهر، في أعقاب نشاط الجيش الإسرائيلي في مقبرة في جنوب خان يونس، أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بيانا اعترف فيه بأن الجيش قد أرسل بالفعل جثثا لفحصها في إسرائيل.

وقال إن "الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات بحث وإنقاذ، بما في ذلك جثث المختطفين في مقابر في قطاع غزة، والجيش ملزم بإكمال مهمة إنقاذ المختطفين، والعثور على جثثهم المحتجزة في غزة وإعادتها"، مبنيا أن "الجيش يقوم بعمليات بحث وإنقاذ بعد الحصول على معلومات استخباراتية محددة حول إمكانية العثور على جثث في تلك المواقع".

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلية"