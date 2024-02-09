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سويسرا.. مقتل منفذ عملية احتجاز رهائن على متن قطار بنيران الشرطة دون كشف جنسيته (صور)

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سويسرا.. مقتل منفذ عملية احتجاز رهائن على متن قطار بنيران الشرطة دون كشف جنسيته (صور)
Globallookpress
قطار في سويسرا
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قتل منفذ عملية احتجاز رهائن على متن قطار في سويسرا بنيران عناصر الشرطة خلال تنفيذه هجومه فيما أطلق سراح الأشخاص الذين كان يحتجزهم من دون أن يصابوا بأذى، بحسب ما أعلنت الشرطة.

ورجح المتحدث باسم الشرطة جان كريستوف سوتيريل خلال مؤتمر صحافي أن يكون محتجز الرهائن مساء الخميس، "طالب لجوء" إيرانيا يبلغ 32 عاما، قائلا إنه كان يحمل فأسا وسكينا ويتحدث الفارسية والإنجليزية.

وأضافت السلطات أنه "في هذه المرحلة من التحقيق، لا تعرف دوافع المنفذ".

وفي سؤال عما إذا كانت الحرب بين إسرائيل وحماس سببا لهذا الهجوم، لم يعلق أي من عناصر الشرطة أو المدعين العامين الحاضرين في المؤتمر الصحافي.

وشدد المتحدث على أن هوية محتجز الرهائن لا تزال محجوبة، إلى حين إجراء كل الفحوص اللازمة.

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وقتل محتجز الرهائن برصاص شرطي عندما اندفع نحوه بفأس، بينما تمكنت مجموعة تدخل من الصعود إلى القطار المتوقف. وبلغ العدد الإجمالي للرهائن 15، هم 14 راكبا وسائق القطار.

يشار إلى أن عملية احتجاز الرهائن بدأت الخميس حوالى الساعة 18:30 وانتهت نحو الساعة 22:30.

وفي البداية، أجبر منفذ العملية سائق القطار المتوقف في محطة إيسير-سو-شانفان على بعد 6 كيلومترات من إيفردون غير البعيدة عن بحيرة نوشاتيل - على مغادرة موقعه والانضمام إلى الركاب الآخرين.

وقد نبه الركاب الشرطة وتمت المفاوضات مع محتجز الرهائن جزئيا من خلال رسائل عبر تطبيق واتساب ومن خلال مترجم يتحدث الفارسية.

المصدر: أ ف ب

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