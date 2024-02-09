سويسرا.. مقتل منفذ عملية احتجاز رهائن على متن قطار بنيران الشرطة دون كشف جنسيته (صور)

قتل منفذ عملية احتجاز رهائن على متن قطار في سويسرا بنيران عناصر الشرطة خلال تنفيذه هجومه فيما أطلق سراح الأشخاص الذين كان يحتجزهم من دون أن يصابوا بأذى، بحسب ما أعلنت الشرطة.

ورجح المتحدث باسم الشرطة جان كريستوف سوتيريل خلال مؤتمر صحافي أن يكون محتجز الرهائن مساء الخميس، "طالب لجوء" إيرانيا يبلغ 32 عاما، قائلا إنه كان يحمل فأسا وسكينا ويتحدث الفارسية والإنجليزية.

LE MONDE 🔵 Suisse : l’auteur d’une prise d’otage dans un train « mortellement blessé », les otages sains et saufs



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وأضافت السلطات أنه "في هذه المرحلة من التحقيق، لا تعرف دوافع المنفذ".

وفي سؤال عما إذا كانت الحرب بين إسرائيل وحماس سببا لهذا الهجوم، لم يعلق أي من عناصر الشرطة أو المدعين العامين الحاضرين في المؤتمر الصحافي.

A hostage situation on a train in Switzerland on Thursday night ended after almost 4 hours with the suspect killed in a police raid and the 15 hostages freed, authorities say.



The hostage-taker was armed with an axe and a knife, and was speaking Farsi and English, Vaud canton… pic.twitter.com/TdacAZ2JMk — AFP News Agency (@AFP) February 9, 2024

وشدد المتحدث على أن هوية محتجز الرهائن لا تزال محجوبة، إلى حين إجراء كل الفحوص اللازمة.

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وقتل محتجز الرهائن برصاص شرطي عندما اندفع نحوه بفأس، بينما تمكنت مجموعة تدخل من الصعود إلى القطار المتوقف. وبلغ العدد الإجمالي للرهائن 15، هم 14 راكبا وسائق القطار.

يشار إلى أن عملية احتجاز الرهائن بدأت الخميس حوالى الساعة 18:30 وانتهت نحو الساعة 22:30.

وفي البداية، أجبر منفذ العملية سائق القطار المتوقف في محطة إيسير-سو-شانفان على بعد 6 كيلومترات من إيفردون غير البعيدة عن بحيرة نوشاتيل - على مغادرة موقعه والانضمام إلى الركاب الآخرين.

وقد نبه الركاب الشرطة وتمت المفاوضات مع محتجز الرهائن جزئيا من خلال رسائل عبر تطبيق واتساب ومن خلال مترجم يتحدث الفارسية.

المصدر: أ ف ب