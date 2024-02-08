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مسؤولة في البنتاغون: الناتو كان يدرس انضمام روسيا إلى الحلف في عام 2000

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مسؤولة في البنتاغون: الناتو كان يدرس انضمام روسيا إلى الحلف في عام 2000
Globallookpress Zheng Huansong/XinHua
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صرحت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليستي والاندر بأن حلف الناتو كان يدرس عضوية روسيا في الحلف في سنة 2000.

وقالت والاندر خلال ندوة لصندوق حماية الديمقراطيات بواشنطن، يوم الخميس، إن "روسيا وافقت على علاقات الشراكة مع الناتو، ومن أجل الاعتراف بذلك كانت مسألة عضويتها في الحلف مفتوحة".

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وأضافت: "وكانت في ذلك الحين مناقشات حول ما إذا ستكون روسيا قادرة على التطابق مع معايير الناتو يوما ما".

وأشارت والاندر إلى أنها شاركت في المناقشات حول عضوية روسيا في الناتو في بداية السنوات الـ 2000.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد تحدث في وقت سابق أن خيار انضمام روسيا إلى الناتو كان قيد الدراسة بالفعل في تلك الفترة، لكن الحلف لم يبد اهتماما بروسيا.

المصدر: نوفوستي

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