كوريا الجنوبية.. الحزب المعارض ينتقد رد فعل الرئيس على ادعاءات محيطة بالسيدة الأولى

انتقد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، رد الرئيس يون سيوك يول، على الادعاءات المحيطة بالسيدة الأولى، قائلا إن "موقفه كان مخزيا وبعيدا عن الاعتذار".

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وخلال مقابلة مع قناة "كيه بي إس" بثت أمس الأربعاء، تناول الرئيس الكوري الجنوبي الاتهامات المتعلقة بقبول السيدة الأولى كيم كيون هي، المزعوم لحقيبة يد فاخرة في عام 2022، قائلا إنها "لم تتمكن من أن تكون جافية وترفض قبول الهدية".

وقال إنه "كان من الممكن التعامل مع الموقف بشكل أفضل ولكن موقفه لم يصل إلى تقديم اعتذار".

وأوضح يون أن حقيبة كريستيان ديور عرضت على السيدة الأولى كـ "مكر سياسي" نظرا لأنه تم تصويرها بكاميرا خفية ولم تظهر اللقطات إلا في العام الماضي قبل عام الانتخابات.

من جهته قال النائب كوون تشيل سيونغ كبير المتحدثين باسم الحزب الديمقراطي في إحاطة صحفية أمس الأربعاء "الرئيس لم يعتذر في النهاية" متهما يون بـ"خيانة توقعات الشعب بتقديم اعتذار صادق".

وأضاف كوون: "إن سلوك الرئيس المخزي ميؤوس منه".

المصدر: يونهاب