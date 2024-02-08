باحث كوري شمالي: الولايات المتحدة "ذئب بلا أنياب" وقد ولى زمنها

وصف كيم سول هوا، باحث معهد الدراسات اليابانية بوزارة خارجية كوريا الشمالية، محاولات واشنطن للانضمام والتوحد مع "حلفائها الرئيسيين" بأنها "كالغريق الذي يتعلق بقشة".

وقال كيم سول هوا في مقالته التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن العصر الذي كانت فيه الولايات المتحدة تعتبر "القوة العظمى" الوحيدة في العالم، قد ولى إلى غير رجعة.

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وأضاف: "أصبحت واشنطن الآن ذئبا بلا أنياب".

وقال: "في سبيل الحفاظ على هيمنتها التي تضعف يوما بعد يوم في إطار الحرب الباردة الثانية، تلجأ الولايات المتحدة الآن بشكل محموم إلى اختلاق تحالف عسكري ثلاثي مع اليابان ووكلائها".

وكتب في مقالته: "لا يوجد شيء أكثر غباء وبعدا عن العقلانية، أكثر من محاولة إنشاء ضمانات أمنية اعتمادا على ذئب مجرد من أسنانه بينما يحاول إعالة نفسه لما تبقى من حياته".

يشار إلى أن بايدن وصف بلاده قبل أيام بأنها "الدولة الأكثر أهمية في العالم".

وتساءل بايدن بحسب ما نقل عنه المكتب الصحفي بالبيت الأبيض خلال فعالية في إطار الحملة الانتخابية في نيويورك عما سيحدث "إذا تنحت الولايات المتحدة جانبا؟.. ماذا سيحدث في الشرق الأوسط؟.. ماذا سيحدث لمضيق تايوان؟ ماذا سيحدث في آسيا؟ وماذا سيحدث لأوكرانيا؟".

المصدر: تاس