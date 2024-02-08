"بلومبيرغ": أوروبا تستعد لحرب تجارية عبر الأطلسي مع ترامب حال فوزه بالانتخابات الرئاسية

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن أوروبا تستعد لحرب تجارية عبر المحيط الأطلسي مع دونالد ترامب إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وبحسب "الوكالة" بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبروكسل بالتخطيط للطوارئ، حيث من الممكن أن تؤدي ولاية ترامب الثانية إلى فرض تعريفات جديدة تستهدف الكتلة.



وقال مسؤول أوروبي للوكالة، إن المفوضية الأوروبية بدأت في إعداد تقييم لعواقب الانتخابات، مع إيلاء "اهتمام خاص" للسيناريو الذي يظهر فيه ترامب كفائز.

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وأضاف أن "وصول الجمهوري إلى السلطة لفترة ولاية جديدة سيؤدي إلى فرض تعريفات تجارية موجهة ضد الاتحاد الأوروبي".

وذكرت الوكالة سابقا أن فريق ترامب يقوم بتشكيل قائمة محتملة من الإجراءات ضد الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تشمل إدخال تعريفة تجارية دنيا مشتركة بنسبة 10٪.

وفرضت الولايات المتحدة في عهد ترامب في النصف الأول من عام 2018 رسوما جمركية على واردات منتجات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي - 25% و10% على التوالي، أو 6.4 مليار يورو سنويا.

وفرض الاتحاد الأوروبي بالمقابل رسوم "إعادة توازن" انتقامية على واردات سلع مختلفة من أمريكا بقيمة 2.8 مليار يورو.

وفي عام 2021، اتفق الطرفان على التعليق المتبادل للتدابير المتعلقة بالسلع المتضررة وإيجاد حل مقبول للطرفين.

المصدر: نوفوستي