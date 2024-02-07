العمليات المشتركة في الجيش العراقي تصدر بيانا بشأن اغتيال الساعدي والعلياوي

أصدرت العمليات المشتركة في الجيش العراقي بيانا ردا على اغتيال الولايات المتحدة القياديين في "كتائب حزب الله" العراقية أركان العلياوي وأبو باقر الساعد بطائرة مسيرة.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة في الجيش العراقي، تحسين الخفاجي، إن "هذا العدوان الجديد يقوض كل التفاهمات، كما نحمل الجانب الامريكي وقوات التحالف تداعيات هذه الاعمال الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة البلاد والتي هي نسف فاضح لكل المحادثات التي تحدث بين الجانبيين".

وأكد أن "هذا الاستهداف هو عدوان واضح وخرق للسيادة العراقية وجر للمنطقة إلى تداعيات خطيرة".

وقال مراسلنا إن القياديين اللذين تم استهدافهما شرقي بغداد هما "أبو باقر الساعدي مسؤول عن منظومة الصواريخ لكتائب حزب الله العراقية ومسؤول العمليات في سوريا. وأركان العلياوي مسؤول المعلومات في كتائب حزب الله العراقية". وذكر أن السيارة استهدفت بصواريخ من طراز "هيل فاير" عبر طائرة مسيرة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنها نفذت مساء يوم الأربعاء، ضربة أسفرت عن مقتل زعيم كبير لكتائب "حزب الله" العراقي.

وقالت في بيان لها إن الضربة كانت "ردا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب "حزب الله المسؤول" عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".

المصدر: RT