رجال الإنقاذ يعثرون على المروحية المفقودة في الولايات المتحدة لكن مصير العسكريين مجهول

أكد مسؤولون عسكريون أمريكيون إن رجال الإنقاذ في الولايات المتحدة عثروا على المروحية المفقودة لكنهم يواصلون البحث عن مشاة البحرية الخمسة الذين كانوا على متنها.

ولا تتوفر معلومات حتى الآن عن حالة المروحية Super Stallion، التي كانت في طريقها من قاعدة بالقرب من لاس فيغاس إلى منطقة سان دييغو، وما هي الظروف التي مرت بها ومنعت وصولها لوجهتها.

وقال الجيش الأميركي في بيان صحفي: يبحث سلاح مشاة البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية عن خمسة من مشاة البحرية... وقد تم العثور على الطائرة من قبل السلطات المدنية في باين فالي، كاليفورنيا، في 7 فبراير "2024".

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وبالإضافة إلى الجيش، انضمت شرطة سان دييغو لعملية البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى ممثلين عن "العديد من القوى الأمنية الفيدرالية والإقليمية والمحلية.

وكانت قوات مشاة البحرية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن فرق الإنقاذ تبحث عن مروحية عسكرية على متنها خمسة من مشاة البحرية بعد أن "تم الإبلاغ عن تأخرها" في الطريق من قاعدة بالقرب من لاس فيغاس إلى قاعدة أخرى في سان دييغو.

والطائرة "CH-53E" هي طائرة هليكوبتر ثقيلة تستخدم لنقل القوات والمعدات ويمكنها حمل ما يصل إلى 16 طنا من البضائع، وفقا للبحرية الأمريكية.