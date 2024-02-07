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ساليفان: دعم أوكرانيا سيتصدر قمة الناتو في واشنطن

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ساليفان: دعم أوكرانيا سيتصدر قمة الناتو في واشنطن
AP Virginia Mayo
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان
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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن موضوع تقديم الدعم لأوكرانيا سيتصدر قمة حلف الناتو في واشنطن في يوليو 2024.

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام ينس ستولتنبرغ في بروكسل، يوم الأربعاء، إنه بدأ مناقشة جدول أعمال القمة المقبلة مع الأمين العام، وإن تلك المناقشات ستستمر الأسبوع المقبل على مستوى وزراء الدفاع لدول الحلف.

وأضاف ساليفان أن "الولايات المتحدة تنتظر بفارغ الصبر إمكانية استضافة واشنطن لحلفائنا لنحتفل بالذكرى الـ 75 للناتو ولنظهر أن الناتو أكبر وأقوى وأكثر تكاتفا مما كان في أي وقت مضى".

وأشار ساليفان إلى أنه بحث مع ستولتنبرغ "عددا من القضايا"، مضيفا: "أود أن أبرز بعضها، تلك التي ستتصدر الاهتمام قبيل القمة في واشنطن في يوليو. وأولها بالطبع دعمنا المشترك لأوكرانيا".

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وأكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الإصرار على مصادقة الكونغرس على التشريع حول المساعدات الأمنية لإسرائيل وأوكرانيا وتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع المكسيك.

وأضاف ساليفان أن القمة ستناقش كذلك ضرورة زيادة النفقات الدفاعية لدول الناتو إلى الـ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتوقع زيادة عدد الدول التي ستحقق هذه المؤشرات.

وتحدث ساليفان أيضا عن ضرورة زيادة إنتاج مختلف المعدات العسكرية، موضحا أن الحديث يدور ليس فقط حول كمية الأسلحة بل وأنواعها أيضا.

ومن المتوقع أيضا مناقشة تموضع قوات الناتو والخطط لإجراء المناورات العسكرية في عام 2024، بما فيها مناورات Steadfast Defender.

المصدر: تاس

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