ستولتنبرغ: قدمنا طلبات جديدة لإنتاج أسلحة بقيمة 10 مليار دولار

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إنه منذ يوليو الماضي، قدم الناتو طلبات جديدة بقيمة 10 مليارات دولار لإنتاج الذخيرة.

وأوضح ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الأربعاء، إن الطلبات تشمل 5.5 مليار دولار لإنتاج صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" . ووفقا له، تم توقيع عقد لإنتاج ألف صاروخ لنظام الدفاع الجوي الأمريكي في يناير.

وتحدث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن دعمه لزيادة إنتاج الطائرات بدون طيار، مذكرا بأن دول الناتو "ساعدت كييف بشكل كبير في هذا المجال".

وأشار إلى أنه حتى قبل اندلاع الأعمال القتالية في أوكرانيا، قامت تركيا بتزويد أوكرانيا بطائرات "بيرقدار" بدون طيار، وعلى وجه الخصوص، بدأت أوكرانيا بالفعل في بناء مصنع لإنتاجها".

المصدر: تاس