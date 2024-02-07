ألمانيا وصلت إلى أقصى ما يمكن أن تزود به أوكرانيا من ذخائر

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية آرني كولاتز إن ألمانيا لا تملك حاليا قدرات انتاجية تسمح بإبرام اتفاقيات إضافية (إطارية) لتوريد المزيد من الذخيرة إلى أوكرانيا.

وقال كولاتز، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس الوزراء الألماني: " في الوقت الحالي أعتقد أن ألمانيا قد استنفدت كل ما يمكنها القيام به، من حيث الصناعة.

وقال عندما سئل عما إذا كان بإمكان الحكومة إبرام اتفاقيات إطارية أخرى مع مجمع الصناعة الدفاعية الألماني لزيادة إمدادات الذخيرة إلى أوكرانيا: يمكننا بالطبع إبرام المزيد من الاتفاقيات (الإطارية) إذا تمت زيادة الطاقة الإنتاجية، ولكننا وصلنا في الوقت الراهن الى الحد الاقصى من الانتاج لتلبية الاحتياجات الحالية.

إقرأ المزيد

وكانت روسيا قد حذرت دول الناتو من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح يجعل من هذه الأسلحة أهدافا مشروعة أمام الضربات الروسية، كما حذرت من أن الدعم العسكري لأوكرانيا لن يغير موازين القوى على الأرض، ولكنه فقط سوف يطيل معاناة الشعب الأوكراني.

المصدر: ريا نوفوستي