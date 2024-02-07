"سانا": الجيش الأمريكي أخرج 160 صهريجا وشاحنة حبوب نهبت من سوريا إلى مواقعه في العراق

أفادت وكالة "سانا" بأن القوات الأمريكية أخرجت خلال الساعات الماضية 160 صهريجا نفط وشاحنة حبوب تم نهبها من مناطق الجزيرة السورية، باتجاه المواقع الأمريكية في العراق.

وقالت "سانا" نقلا عن مصادر محلية إن "رتلا (أمريكيا) من 84 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق من حقول الجزيرة، خرج عبر معبر المحمودية غير الشرعي مساء الاثنين باتجاه قواعده شمال العراق".

إقرأ المزيد

كما خرج "أيضا عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الشمال العراقي رتل من 76 ناقلة كبيرة محملة بالقمح والشعير تمت سرقتها من صوامع الحبوب التي استولت عليها قوات سوريا الديمقراطية" شمال شرقي سوريا.

المصدر: "سانا"