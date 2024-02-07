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انهيارت أرضية جراء الأمطار والفيضانات شمال شرقي تركيا (صور)

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انهيارت أرضية جراء الأمطار والفيضانات شمال شرقي تركيا (صور)
انهيار أرضي في أرتفين
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تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث فيضانات في منطقة بورشكا بأرتفين شمال شرق تركيا، حيث فاضت مجاري المياه وتحولت الطرقات إلى بحيرات وتم إخلاء المباني من سكانها.

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ونتيجة لفيضان مجرى نهر نهر إيكالي، الذي يمر عبر منطقة كوتشوك كوي في أرتفين، غمرت المياه الطابق الأرضي لمسجد ينيول، كما امتلأت ساحته ومحيطه بالمياه، مما أدى لتقطع السبل بالسكان المحليين الموجودين داخله، فتم إجلاء بعضهم من النوافذ عن طريق الجرافات.

من ناحية أخرى، تم إغلاق الطرق السريعة أرتفين-بورشكا وبورشكا-هوبا أمام وسائل النقل بسبب الانهيارات الأرضية في نقاط مختلفة.

انهيارت أرضية جراء الأمطار والفيضانات شمال شرقي تركيا (صور)
انهيارت أرضية جراء الأمطار والفيضانات شمال شرقي تركيا (صور)
انهيارت أرضية جراء الأمطار والفيضانات شمال شرقي تركيا (صور)
انهيارت أرضية جراء الأمطار والفيضانات شمال شرقي تركيا (صور)
انهيارت أرضية جراء الأمطار والفيضانات شمال شرقي تركيا (صور)
انهيارت أرضية جراء الأمطار والفيضانات شمال شرقي تركيا (صور)
انهيارت أرضية جراء الأمطار والفيضانات شمال شرقي تركيا (صور)
انهيارت أرضية جراء الأمطار والفيضانات شمال شرقي تركيا (صور)

المصدر: NTV

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