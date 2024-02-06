وزير الخارجية المغربي: جنوب إفريقيا غير قادرة على التأثير في ملف الصحراء

قلل وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء، من أهمية زيارة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالصحراء ستيفان دي ميستورا الأسبوع الماضي إلى جنوب أفريقيا.

وقال بوريطة في ندوة صحفية يوم الثلاثاء على هامش انعقاد "المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط" بمقر الوزارة: "لم نتحدث مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة حول زيارة دي ميستورا لجنوب إفريقيا، لأننا ناقشنا بالأساس سبل إنجاح المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط".

وأضاف "جنوب إفريقيا فاعل هامشي في قضية الصحراء المغربية وستبقى كذلك فهي لا تملك التأثير والفاعلية لتغيير الحقيقة ولو كانت لها القدرة على تغيير الوضع لفعلت ذلك منذ 20 سنة".

وأوضح أن المغرب يركز على "أطراف النزاع ... وهم الأطراف المعنيون، ولا يجب إقحام أطراف بعيدة في الملف".

وكان الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال قد قال في تصريح صحفي الأسبوع الماضي إن المغرب "لن يسمح بأن تصبح صحراؤه أرضا للمناورة الدبلوماسية من قبل جنوب أفريقيا".

وأوضح أن المغرب "قام بتحذير دي ميستورا" وعبر عن "اعتراض المغرب القاطع على هذه الزيارة ورفض أي تفاعل مع بريتوريا بشأن قضية الصحراء"، مضيفا أن المغرب "قدم الأسباب المشروعة والموضوعية".

المصدر: وكالات