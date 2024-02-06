كوليبا: التغيير في قيادات أوكرانيا لن يؤثر على العلاقات مع الغرب

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حول الاستقالة المحتملة لمجموعة من المديرين، بأن التغييرات في تكوين الفريق الحاكم في البلاد لن يسعها التأثير على العلاقات مع الغرب.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع نظيره البرتغالي جواو غوميز كرافينيو: "لا أعتقد أن أي تغييرات في الحكومة يمكن أن تؤثر على علاقاتنا مع الشركاء، لأن شركاءنا يحترمون حق الرئيس في اتخاذ مثل هذه القرارات. هذا حق سيادي يكفله دستورنا للرئيس الأوكراني".

وأضاف أن "المناقشات حول التكتيكات داخل الفريق (الحاكم)" لا تعني وجود خلافات حول "الهدف الاستراتيجي".

وفي 4 فبراير الجاري، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه يفكر في استبدال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، وعدد من المسؤولين البارزين في الدولة.

وفي الآونة الأخيرة، كانت قد انتشرت شائعات في وسائل الإعلام الأوكرانية مفادها أن من الممكن إقالة زالوجني في اجتماع له مع زيلينسكي يوم الجمعة الماضي، ليحل محله قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، أن زيلينسكي التقى زالوجني في 29 يناير الماضي، ولم يعرض عليه سوى منصب مستشار للسلطات الأوكرانية بعد استقالته.

بدورها، قالت مجلة "إيكونوميست" إنه عُرض على زالوجني منصب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، لكنه قابل ذلك العرض بالرفض.

المصدر: RT